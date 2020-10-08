Минпромторг не ожидает начала продажи алкоголя в интернете

Директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов рассказал о вероятности начала продаж алкогольной продукции в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках сессии «Закон о вине и перспективы российского виноделия», прошедшей на агропромышленной выставке «Золотая осень».

По его словам, Минпромторг не ожидает принятия положительного решения по данному вопросу.

«Пока сейчас, в ближайшее время, наверное, ждать этого не стоит», — уточнил Кузнецов.

В России вопрос разрешения розничной продажи алкоголя в интернете ведется несколько лет. Так, в 2019 году могла стартовать онлайн-торговля пивом, шампанским и вином, однако внесенный в правительство в 2018 году законопроект Минфина не был принят. С критикой по отношению к данной инициативе выступают Роспотребнадзор и Минздрав.

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