Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — сказал Кудрин.

По его словам, Россия заработала на приватизации в 2019 году лишь 11,5 млрд рублей, из них 7,4 миллиарда поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года.

Он добавил, что такая политика расходится с установкой президента Владимира Путина сокращать долю государства в экономике.

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