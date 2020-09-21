Депутат из Германии рассказала о давлении США на «Северный поток — 2»

Депутат гамбургского ландтага Ольга Петерзен рассказала об оказываемом США давлении на газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает сайт kp.ru.

Она отметила, что давление начало ощущаться задолго до инцидента с Алексеем Навальным.

Политик уточнила, что на имя руководства порта Мукран, который используют для продолжения строительства газопровода, поступало письмо с угрозой. По ее словам, авторами письма стали трое членов сената США во главе с Тедом Крузом.

Депутат выразила мнение, что «Северный поток — 2» отвечает интересам немецкой стороны, и отказ от него понесет за собой «колоссальные убытки».

«А в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для Германии», — добавила Петерзен.

Ранее ряд стран заявили о необходимости остановить строительство газопровода после инцидента с блогером Алексеем Навальным, госпитализированным 20 августа.

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