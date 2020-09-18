Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России

Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания.

Возглавил рейтинг депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого в 2019 году составил 6,2 млрд руб.

В тройку лидеров также вошли депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с состоянием в 5,4 млрд руб. и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков с 5,05 млрд руб.

Топ-5 закрывают член Совфеда Валерия Пономарева, доход которой, согласно подсчетам, равен 2,79 млрд руб. и депутат Магаданской облдумы Александр Басанский с доходом в 2,73 млрд руб.

В списке также оказались депутат Госдумы Григорий Аникеев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, депутат Рязанской облдумы Станислав Подоль и депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко.

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