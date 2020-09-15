К Германии направилось судно для достройки «Северного потока — 2»

В сторону Германии направилось судно снабжения «Иван Сидоренко», являющееся одним из участников достройки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Vesselfinder.

Ожидается, что судно прибудет в порт Мукан к четвергу, 17 сентября. Ранее корабль стоял на рейде в Петербурге в течение долгого времени.

На данный момент в Мукане уже находится судно-трубопрокладчик «Академик Черский», к которому «Иван Сидоренко» может подвозить трубы. Другое судно снабжения «Остап Шеремета» стоит в Калининграде, а способная достраивать «Северный поток — 2» баржа «Фортуна» находится в Ростоке.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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