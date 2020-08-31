Сердюков сообщил о планах уйти на пенсию

Глава авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков в интервью РБК сообщил, что планирует уйти на пенсию.

«Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию», — сказал он.

Сердюков также отметил, что не слышал о планах сделать его преемником Сергея Чемезова на посту главы «Ростеха».

Анатолий Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» с 2015 года.

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