Сердюков сообщил о планах уйти на пенсию
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Глава авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков в интервью РБК сообщил, что планирует уйти на пенсию.
«Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию», — сказал он.
Сердюков также отметил, что не слышал о планах сделать его преемником Сергея Чемезова на посту главы «Ростеха».
Анатолий Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» с 2015 года.
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