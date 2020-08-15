Эксперты предположили сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Эксперты высказали свои предположения о сроках завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев выразил уверенность в том, что проект будет завершен и призвал ориентироваться на заявления «Газпрома» о сроках завершения проекта.

Он напомнил о том, что судно «Академик Черский» не было пока переоборудовано, а на укладку труб совместно с пусконаладочными работами необходимо по три месяца.

В свою очередь главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин выразил мнение, что сроки окончания достройки зависят от судна «Фортуна», которое может повысить шансы введения проекта в строй со второго квартала 2021 года.

«Но подводную часть лучше завершить до выборов в США, то есть до ноября, так как победа Дональда Трампа не гарантирована», --заключил Шеин.

Реализация проекта «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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