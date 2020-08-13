Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА «Новости».

Председатель правительства поинтересовался, все ли члены делегации хорошо видят.

«Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты?», — сказал он в шутливом тоне.

Мишустин предложил всем проверить зрение, чтобы ничего не упустили.

Ранее стало известно, что премьер-министр начал недельную рабочую поездку по Дальнему Востоку с посещения Анадыря. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.