Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.

В марте текущего года президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% дивиденды, которые утекают офшорным акционерам российских компаний. Это требовало обновления соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, в том числе с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

По данным Минфина, налогоплательщики из России в период с 2018 по 2019 годы вывели на Кипр более 3,3 трлн рублей. При этом ВВП Кипра составило около 1,8 трлн рублей.

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