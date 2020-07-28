Во Франции при участии «Росатома» началась сборка термоядерного реактора

В исследовательском центре Кадараш на юге Франции состоялась церемония начала сборки международного термоядерного реактора ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor). Онлайн-трансляция этого события проходила в YouTube.

На церемонии выступили президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный директор ИТЭР Бернар Биго, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие высокопоставленные гости.

«Бывают моменты, когда разные страны преодолевают существующие разногласия, чтобы внести общий вклад в историю. Таким проектом, который может стать научным прорывом и объединяющим фактором для многих государств, является ИТЭР. Я горд тем, что именно во Франции будет реализован проект, который станет будущим человечества», — сказал Эммануэль Макрон, который выступал по видеосвязи из Елисейского дворца.

В свою очередь, глава «Росатома» Алексей Лихачев озвучил приветственное слово к участникам проекта от лица президента Владимира Путина, а затем обратился к коллегам с поздравительной речью лично от себя.

«Это важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и, конечно, для всей мировой науки. Важно, что, несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, работы по сборке и монтажу начинаются в соответствии с графиком», — отметил Лихачев.

По его словам, теперь главной задачей участников проекта является успешный монтаж установки и получение первой плазмы к концу 2025 года. «Это позволит на деле продемонстрировать согласованность действий всех участников проекта и итоговую эффективность нашего международного сотрудничества. Россия выполняет все обязательства в проекте ИТЭР по внесению натурального и финансового взносов в полном объеме и соответствии с графиком», — подчеркнул он.

В создании экспериментального токамака-реактора (токамак – тороидальная камера с магнитными катушками) ITER участвуют 35 государств: страны Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. Цель проекта – доказать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии для мирных целей.

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