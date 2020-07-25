Завершению строительства «Северного потока – 2» мешает нерест трески

Трубоукладчики не могут отправиться к месту строительства трубопровода «Северного потока – 2» из-за нереста трески, сообщает немецкая радиостанция NDR.

Власти Дании дали согласие на завершение строительства трубопровода в своих территориальных водах, однако район строительства является местом нереста трески, из-за чего все работы там приостановлены до конца сентября, указано в сообщении.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В июле 2020 года сенат США одобрил новые санкционные меры против российского газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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