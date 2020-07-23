Дегтярев предложил изменить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. Об этом сообщает РИА «Новости».

С таким предложением он выступил в ответ на слова и.о. главы Солнечного района Евгения Чаплыгина о том, что у населения перед ресурсоснабжающей организацией большие долги.

По мнению Дегтярева, жители не могут платить за услуги из-за высокой стоимости на них.

«Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло – не очень хорошо», — произнес врио губернатора.

Он сказал, что стоит попробовать снизить тарифы для малообеспеченных граждан через обращения в федеральный центр субсидирования.

Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.

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