В винных напитках нашли несколько нарушений

Специалисты Роскачества проверили винные напитки и выявили в них различные нарушения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, была исследована продукция 20 марок – 18 из России, одна из Испании и еще одна из Литвы. Проверка проходила более чем по 40 показателям.

Согласно национальному стандарту, в винном напитки должно быть не менее 50% объема виноматериалов, а еще до половины объема производитель может налить воды, добавить ректификованного этилового спирта, красителей и ароматизаторов.

Исследование показало, что большинство винных напитков изготавливалось из виноградного сырья и только четыре на основе фруктов. Однако в продукции 10 торговых марок из 16 значения изотопов кислорода и водорода были нехарактерны для виноградных спиртов.

У семи винных напитков были выявлены несоответствия обязательным требованием о маркировках. Два производителя не заявили на этикетке наличие консервантов, еще у двоих значения доли этилового спирта не совпадали с теми, которые были указаны в маркировке. Продукция трех торговых марок не соответствовала наименованию «напиток полусладкий», еще в одной обнаружен синтетический краситель.

Роскачество отмечает, что однозначный вывод о качестве продукции сделать нельзя. Все напитки по итогам испытания оказались безопасными – потенциально-вредных веществ не было обнаружено не в одном из них. При этом информация о товарах, произведенных с нарушениями обязательных требований, была направлена в Росалкогольрегулирование.

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