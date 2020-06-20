Родственники 68 умерших от коронавируса медиков попросили страховые выплаты

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в Фонд социального страхования (ФСС) России поступило 68 заявлений от родных медицинских работников, умерших из-за коронавируса.

Из 68 поданных заявлений на данный момент уже произведены страховые выплаты по 17 случаям.

«Это те цифры, которые официально имеем мы», — передает слова Мурашко ТАСС.

За последние сутки в России выявили еще 7 889 случаев заражения коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

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