Правительство Украины допустило снижение ВВП на 8% из-за коронавируса

Правительство Украины допускает, что годовой ВВП страны может снизиться на 4-8% по сравнению с предыдущим годом из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

«По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом», — говорится в тексте опубликованной экономической программы по преодолению последствий коронавируса.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вместе с экспертами разработали план по восстановлению экономики после пандемии.

На Украине коронавирусом заразились 22 382, скончались 669, выздоровели 8 439 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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