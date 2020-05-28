«Газпром» может потерять 1,5 трлн рублей из-за месторождения для «Силы Сибири»

Компания «Газпром» может потерять более 1,5 триллиона рублей, так как объемов добычи газа на Чаяндинском месторождении может не хватить для заполнения газопровода «Сила Сибири». Об этом в своем расследовании пишет «Лента.ру».

Из-за проблем с месторождением может сорваться договор между Россией и Китаем, который был заключен на 30 лет и предполагает поставку 38 млрд кубометров газа в год за $400 млрд.

В распоряжении издания оказался доклад о проблемах при разработке и освоении Чаяндинского месторождения: там использовали дефективный буровой раствор; руководители подразделений, ответственные за разработку, принимали сомнительные решения и нарушали технические стандарты. В результате около 50 скважин оказались под угрозой невыхода на плановый уровень добычи.

Заместитель начальника 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов подтвердил проблемы с Чаяндинским месторождением.

«Основная проблема Чаянды в том, что месторождение было не готово к разработке. Оно находилось на стадии разведки. Работы по геологоразведке почти нигде не запущены, не завершены», — сказал Филиппов в неформальной беседе.

По его словам, глава «Газпрома» Алексей Миллер знал о существующих проблемах.

При этом в пресс-службе «Газпрома» в ответ на запрос «Ленты.ру» заявили, что «у проекта «Сила Сибири» проблем нет».

«Сила Сибири» — это газопровод, созданный для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны АРТ. Его протяженность составляет 2159 км, а диаметр трубы — 1420 мм. Экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа ежегодно.

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли газопровод «Сила Сибири» 2 декабря 2019 года.

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