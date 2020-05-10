Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней

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Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал Песков, отвечая на вопрос о новом решении президента по рабочему режиму граждан.

Ранее Путин объявил о продлении нерабочего времени до 11 мая, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

В России выявлено почти 210 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1915 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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