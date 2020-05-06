Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

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Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу «вертолетных денег», как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Под «вертолетными деньгами» понимается прямая раздача денежных средств населению.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», — заявил министр.

Однако, по его мнению, в условиях пандемии коронавируса в мире стоит задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке.

«Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты», — заключил Силуанов.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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