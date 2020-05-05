Запрет на продажу алкоголя в жилых домах начал действовать в России
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В России начал действовать закон, запрещающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что речь идет о заведениях, площадь зала которых не превышает 20 квадратных метров.
Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации и принят Госдумой 17 апреля, а 24 апреля — подписан российским лидером Владимиром Путиным.
По словам авторов инициативы, на такую идею их натолкнули многочисленные обращения жителей многоквартирных домов. Люди жаловались на нарушения общественного порядка на прилегающих к домам территориях.