В Кремле пообещали разобраться в вопросе определения среднего класса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал разобраться в вопросе определения среднего класса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В ходе брифинга журналисты обратили внимание Пескова на то, что президент РФ Владимир Путин, говоря о среднем классе, заявил, что методика его определения заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда.

Однако, по словам журналистов, средним классом Всемирный банк называет домохозяйство, чей уровень потребления в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности.

По словам Пескова, существуют абсолютно разные методики определения среднего класса во всем мире, само понятие достаточно относительное, однако пообещал проверить информацию.

«Нужно разбираться. Мы обязательно это проверим. Вам спасибо за это замечание. Оно интересное», — сказал он.

Вопрос, какая сумма в РФ определяет средний класс, Песков переадресовал в правительство.

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