Силуанов рассказал о влиянии коронавируса на реализацию указов и посланий

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средств Фонда национального благосостояния России хватит для того, чтобы в течение 4 лет финансировать бюджетные обязательства даже при цене нефти $30 за баррель. Такой прогноз он дал, комментируя ситуацию с коронавирусом на заседании комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы создали хороший задел, хороший запас ресурсов в ФНБ, даже при цене $30 за баррель мы около 4 лет сможем профинансировать те обязательства, которые есть в бюджете», — заявил Силуанов.

Эпидемия и ее влияние на экономику не помешает России выполнить соцобязательства перед гражданами, сказал глава Минфина.

«Даже если в текущем году мы увидим турбулентности на рынке энергетических ресурсов, на мировых темпах экономического роста, деньги на реализацию указов, посланий, которое мы сейчас рассматриваем, будут изысканы в первоочередном порядке, ни в коем случае не будут уточняться, будут определены с источниками и профинансированы в полном объеме», — сказал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин также назвал накопленные резервы, в том числе, Фонд национального благосостояния, достаточными.

По его словам, ситуация на глобальных рынках на этой неделе стала худшей со времен кризиса 2008 года. Падение мировых фондовых индексов превысило 10%. Цена нефти марки Brent к концу недели упала до $50 за баррель – это на $20 ниже, чем в начале года, однако такая стоимость приемлема для российской экономики. Такой уровень цен на нефть президент назвал приемлемым для российской экономики.