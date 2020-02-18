ФАС намерена заменить принцип распределения квот на вылов рыбы аукционами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в очередной раз рассматривает возможность заменить традиционное распределение квот на вылов рыбы в российских акваториях электронными аукционами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как отмечается, данная инициатива имеет отношение к указу президента РФ Владимира Путина «О Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы», подготовленного ведомством.

Подобное предложение получило и Росрыболовство.

Как указано в документе, для развитие конкуренции «предлагается реформировать действующий порядок предоставления прав на добычу (вылов) водных биоресурсов путем перехода от «исторического принципа» к распределению прав на добычу (вылов) водных биоресурсов на аукционах в электронной форме на электронных площадках».

По данным Росрыболовства, предложение ФАС находится в стадии обсуждения.

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