ФАС намерена заменить принцип распределения квот на вылов рыбы аукционами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в очередной раз рассматривает возможность заменить традиционное распределение квот на вылов рыбы в российских акваториях электронными аукционами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Как отмечается, данная инициатива имеет отношение к указу президента РФ Владимира Путина «О Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы», подготовленного ведомством.
Подобное предложение получило и Росрыболовство.
Как указано в документе, для развитие конкуренции «предлагается реформировать действующий порядок предоставления прав на добычу (вылов) водных биоресурсов путем перехода от «исторического принципа» к распределению прав на добычу (вылов) водных биоресурсов на аукционах в электронной форме на электронных площадках».
По данным Росрыболовства, предложение ФАС находится в стадии обсуждения.
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