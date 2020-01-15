Мишустин пока не отменил участие в Гайдаровском форуме 16 января

Эксклюзив

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, чью кандидатуру на должность премьер-министра внес президент России Владимир Путин в Госдуму, должен принять участие в Гайдаровском форуме 16 января, в четверг. Мероприятие проходит в эти дни в Москве.

«Программа форума не менялась. Сессия с участием Михаила Мишустина («Налоги в цифровом мире», пройдет с 11.30-13.00) одна из ключевых на форуме, она стоит в повестке. Информации об отмене не поступало», — рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы РАНХиГС Дмитрий Соколов.

Он не исключил, что за ночь в программе могут произойти изменения и посоветовал проверить ее утром.

Получить комментарий от ФНС «Газете.Ru» не удалось.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра в связи с уходом с этого поста Дмитрия Медведева. Госдума рассмотрит его 16 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра 16 января

— Путин предложил главу ФНС России Мишустина на должность премьер-министра —Путин подписал указ об отставке правительства