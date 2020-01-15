Мишустин пока не отменил участие в Гайдаровском форуме 16 января

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, чью кандидатуру на должность премьер-министра внес президент России Владимир Путин в Госдуму, должен принять участие в Гайдаровском форуме 16 января, в четверг. Мероприятие проходит в эти дни в Москве.

«Программа форума не менялась. Сессия с участием Михаила Мишустина («Налоги в цифровом мире», пройдет с 11.30-13.00) одна из ключевых на форуме, она стоит в повестке. Информации об отмене не поступало», — рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы РАНХиГС Дмитрий Соколов.

Он не исключил, что за ночь в программе могут произойти изменения и посоветовал проверить ее утром.

Получить комментарий от ФНС «Газете.Ru» не удалось.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра в связи с уходом с этого поста Дмитрия Медведева. Госдума рассмотрит его 16 января.

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