Гайдаровский форум стартует в Москве 15 января

XI Гайдаровский форум «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия» стартует в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) 15 января.

На форум зарегистрированы более 14 700 участников, среди которых 600 спикеров из более 30 стран.

Гайдаровский форум проводится в Президентской Академии под эгидой Правительства РФ и за 11 лет стал одной из наиболее авторитетных экспертных площадок, которая традиционно задает вектор общественной и научной дискуссии.

В этот раз центральной темой форума станет поиск ответов на главные вызовы, которые ждут Россию и мир в новом десятилетии.

В дискуссиях в рамках форума примут участие министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

На сессии «Горизонты экономической политики» с ключевым докладом выступит министр экономического развития Максим Орешкин.

На сессии «Климатическая повестка: что изменит все?» обсудят изменения климата замминистра экономического развития Михаил Расстригин, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, а также представители крупнейших российских компаний.

В сессии «Национальная технологическая политика и региональная специфика» примут участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

В глобальной международной сессии «Большая Европа»: в процессе становления?» поучаствуют экс-министр экономики и финансов Италии Джулио Тремонти, экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, посол Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер.

Одним из наиболее интересных событий форума станет открытый диалог «Глобальная повестка: вызовы, возможности, риски», в ходе которого ректор РАНХиГС Владимир Мау и экс-резидент Франции Николя Саркози обсудят вероятность нового глобального кризиса, перспективы и риски для Европейского союза в новом десятилетии, а также политические и социально-экономические последствия цифровизации на глобальном уровне.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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