Стартап-проект по производству биогаза из отходов получит финансирование с гарантийной поддержкой Корпорации МСП

ООО «ЭнергоПарк», реализующему стартап-проект по созданию биогазовой станции на территории Очистных сооружений МУП «Водоканал» в п. Ворошнево Курской области, выдана гарантия Корпорации МСП для получения кредитной линии на сумму 250 млн рублей в МСП Банке. Финансирование будет предоставлено на 7 лет по льготной ставке 8,5% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП. Общая стоимость проекта оценивается на сумму 370 млн рублей.

Проект реализуется в отрасли биотехнологий. Комплекс состоит из двух технологических линий мощностью 10 800 куб. м. биогаза каждая. Станция будет генерировать из сырья тепловую и электрическую энергию в объеме до 2 314 кВт и 2 126 кВт/час соответственно. Первая очередь биогазовой станции будет способна переработать до 1 200 тонн отходов (иловый осадок и птичий помет) в сутки и производить дополнительно из продуктов переработки биогумус и минеральные удобрения.

«Создание высокотехнологичного производства позволит успешно решить вопросы повышения эффективности обращения с отходами в регионе, снизить показатели загрязнённости воздуха, оздоровить прилегающие водные объекты. Реализация энергии и продуктов переработки заказчикам обеспечит дальнейшее эффективное расширение высокотехнологичного производства и улучшение экологической обстановки в регионе», – отметил генеральный директор компании «Энергопарк» Евгений Леонов.

Запуск комплекса промышленную эксплуатацию намечен на второй квартал 2020 года.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка Корпорации в размере 8,05 млрд рублей, предоставленная с 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим стартап-проекты, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 14,6 млрд рублей.