Путин: Москва стремится к заключению договора по транзиту газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Кремль будет стремиться к этому, однако условия соглашения должны быть приемлемыми для двух сторон, без создания обеим сторонам рисков.

Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

19 декабря состоялись переговоры представителей Москвы и Киева о поставках газа через территорию Украины. Следующие переговоры пройдут 21 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине — Транзит газа через Украину: Кремль поставил условие