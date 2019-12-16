Риелтор высказался насчет расселения аварийных домов за счет ипотеки

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой, не превышающей 3%. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, загвоздка состоит в том, что не у всех людей есть необходимый бюджет для оплаты ипотеки даже по льготным ставкам.

В связи с этим только небольшая часть жильцов аварийных домов сможет воспользоваться такой мерой, поэтому ее стоит рассматривать лишь как один из возможных вариантов решений.

Барсуков добавил, что поскольку у людей, о которых идет речь, уже есть в собственности жилье, будет справедливо задуматься не только о компенсации первого взноса, но и большей суммы.

Риелтор добавил, что эту идею необходимо распространить и на вторичное жилье, поскольку в данный момент системы госдотаций касаются исключительно жилья в новостройках.

До этого похожее мнение насчет инициативы высказал заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.