Путин сменил постпреда России при ВТО

Президент России Владимир Путин назначил новым постоянным представителем РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) Дмитрия Лякишева, который ранее курировал вопросы торговли в постпредстве при Европейском Союзе. Об этом сообщается на официальном интернет-портале\ правовой информации.

«Назначить Лякишева Дмитрия Владимировича постоянным представителем РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 5 декабря 2019 года.

Лякишев сменил Геннадия Овечко, вступившего на пост в феврале 2014 года.