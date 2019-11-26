Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, смена украинского законодательства создает ряд технических проблем, мешающих подписанию соглашения о транзите. Он отметил, что на Украине до сих пор не была проведена сертификация независимого газотранспортного оператора, который должен быть создан в соответствии с новыми правилами.

Также руководитель «Газпрома» подчеркнул, что по указанию президента России Владимира Путина Украине было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению существующего.

Ранее сообщалось, что действующих контракт России и Украины заканчивается в конце 2019 года, в настоящее время стороны пытаются договориться о продолжении поставок.

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