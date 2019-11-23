В России собрали рекордный за всю историю урожай сахарной свеклы

Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы, передает РИА «Новости».

«Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла — 53 млн тонн, рост 25%, рекорд за всю историю страны», — сказал Гордеев.

Он отметил, что в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам, в том числе картофеля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вернулись в СССР: селянкам сократили рабочую неделю

— Индекс борща: кто победил Россию