Победитель 2-го сезона «Лидеров России» Евгений Грабчак назначен замминистра энергетики РФ

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ. В новой должности он будет курировать отдельные вопросы функционирования электроэнергетической отрасли.

Грабчак в Министерстве энергетики РФ работает более 6 лет. В 2013 году занял должность заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, а с 2014 года являлся директором этого Департамента, вошел в состав коллегии Минэнерго России. Под руководством Евгения в отрасти внедряется система риск ориентированного управления жизненным циклом объектов электроэнергетики и энергосистемы в целом, реализуются крупные инфраструктурные проекты.

«Евгений родился в самой простой рабочей семье в небольшом городке Краснодарского края, окончил обыкновенную школу с золотой медалью, досрочно поступил в вуз, активно участвовал в факультетской жизни, был председателем студсовета. Пример того, как человек благодаря своим способностям и усердию добился всего сам. Начав с должности специалиста, постепенно продвигался по карьерной лестнице. Имеет большой управленческий опыт. В Министерстве энергетики уже более 6 лет, а в самой отрасли – почти всю свою трудовую деятельность. Хорошо знаком и с особенностями министерской работы, – рассказывает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. – Добавлю, что как победитель конкурса «Лидеры России» Евгений один из самых активных участников конкурсного сообщества управленцев и входит в Клуб Лидеров России «Эльбрус», где реализует собственный социальный проект. Думаю, что такой разносторонний и опытный человек справится с новыми задачами и сможет применить все свои способности и знания для развития отрасли и самого министерства».

В сентябре 2019 года вместе с другими победителями конкурса Евгений совершил восхождение на высочайшую гору Европы – Эльбрус. Во время покорения вершины команда Клуба Лидеров России «Эльбрус» спасла жизнь 17-летнему школьнику из Вологодской области, которой потерял сознание и около суток находился возле пика горы. В этом спасении Евгений принял непосредственное участие.

В марте 2019 года Евгений Грабчак вместе с другими участниками конкурса «Лидеры России» принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

На встрече Путин пожелал Грабчаку успехов в дальнейшей работе.

«Я смотрю на Вас, смотрю на Вашего коллегу и думаю, что у вас ещё большой кадровый задел в Министерстве, есть кого в самом Министерстве двигать, есть те, кого можно будет взять на вырост на другую самостоятельную работу. Я хочу тоже пожелать Вам успехов. Уверен, что всё, что вы делали на конкурсе, время, которое вы потратили, не пройдёт даром, не пойдёт прахом. Наоборот, здесь вы все сами об этом говорили, это вам помогает, мобилизует, помогает понять ваши сильные стороны и те стороны, над которыми ещё нужно работать, но в любом случае ничего из того, что вами достигнуто, не пройдёт мимо нас. Мы будем внимательно смотреть за развитием ваших карьер. И если судьба сложится таким образом, что вам представится возможность реализовать себя, сработать, как в таких случаях говорят те, кто кадрами занимается, на участках с большей ответственностью, то я уверен, что у вас всё получится», — отметил глава российского государства.