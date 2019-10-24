Путин с юмором оценил занятое Россией место в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business, сообщает РИА «Новости».

РФ поднялась в рейтинге Всемирного банка 28 место, которое раньше занимал Маврикий. Рейтинг составлялся с учетом трех российских реформ: ускорение подключения предприятий к системе электроснабжения, защита миноритарный инвесторов и упрощение налоговых условий за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость.

«Вы ведете себя нескромно — вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е. Мы заняли ваше место», — сказал Путин в ходе пленарного заседания «Россия — Африка», — иронично сказал на это Путин.

Затем российский лидер сменил топ на серьезный и поздравил коллегу с продвижением в рейтинге, а также в общем с успехами страны.

До этого Россия поднялась в рейтинге Doing Business.