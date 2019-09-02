В ходе авиасалона МАКС-2019 заключены сделки на 290 млрд руб.

В ходе XIV Международного авиационно-космического салона, который проходил с 27 августа по 1 сентября в Жуковском, подписано соглашений на более чем 250 млрд руб., сообщает оргкомитет мероприятия.

«Подтверждая этот высокий статус, МАКС-2019 собрал 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежных компании. Впервые в истории салонов МАКС выставка проводится при партнёрском участии Китайской Народной Республики. В специально возведённом павильоне площадью 3 тыс. кв.м. разместились экспозиции крупнейших аэрокосмических компаний КНР. Также сформировано девять национальных павильонов», — говорится в сообщении.

Крупнейшие сделки заключены на самолёты МС-21 и Superjet 100, вертолёты Ми-8АМТ и «Ансат».

МАКС-2019 посетили 578810 человек. Среди первых посетителей были президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые осмотрели экспозицию и не исключили сотрудничество по новому истребителю Су-57.

В ходе летной программы мероприятия состоялась мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21-300. В выставке участвовали также Су-57 (их четверка выполняла полеты), экспортный вариант Су-57Э, самолет-заправщик Ил-78М-90А, макет перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929, средний многоцелевой вертолёт Ка-62, перспективный тяжёлый беспилотник «Орион-2» и экспортный БПЛА «Орион-Э», а также другие виды техники.

Иностранные авиапроизводители представили ряд самолётов, ранее не демонстрировавшийся в России. Среди них ближнемагистральный лайнер Embraer E-195E2 в окраске Tech Lion, бизнес-джет Pilatus PC-24, способный базироваться на грунтовых аэродромах и лёгкий самолёт Piper M500. Широкофюзеляжный самолёт Airbus A350-900 уже участвовал в салонах МАКС, однако в 2019 году показаны элементы решения Airbus Connected Experience.