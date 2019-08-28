Песков объяснил, почему Путин купил мороженое у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин приобрел мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском у «той же самой» продавщицы, что и в 2017 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, на мероприятии ежегодно работают одни и те же компании, поэтому можно столкнуться с теми же сотрудниками.

При этом он добавил, что в Кремле не осведомлены о том, «та же это продавщица или не та же».

Российский глава купил мороженое во вторник, 27 августа у продавщицы, которая уже продавала ему холодный десерт на МАКСе в 2017 году. Он также угостил лакомством коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Для своего турецкого лидера Путин выбрал ванильное мороженое, а себе взял сразу два — шоколадное и сливочное.

Покупка вышла на сумму в 210 рублей, но Путин протянул пятитысячную купюру. При этом сдачу от мороженого для Эрдогана он отдал на развитие авиации.