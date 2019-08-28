Песков рассказал, почему Путин купил мороженое у той же продавщицы

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что нет ничего странного в том, что президенту России Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 продала та же продавщица, что и два года назад. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на МАКСе работают одни и те же компании, поэтому, те, кто занимается торговлей мороженым – не исключение.

«Но, честно говоря, я даже не знаю - это та же продавщица или не та же. Поэтому, это, что называется, вопрос не к нам», — добавил Песков.

Известно, что российский лидер во время посещения выставки авиации МАКС вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом купил мороженое у продавщицы, которая продала ему мороженое на МАКСе в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Путин угостил мороженым Эрдогана на МАКС-2019.