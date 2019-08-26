Путин встревожен медленным ростом реальных доходов граждан

Президент России Владимир Путин встревожен тем, что при приближении инфляции к целевому показателю и при повышении зарплат, реальные доходы россиян растут медленно, сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что сейчас инфляция близка к 4,5% в годовом измерении. При этом по данным Росстата за январь-март 2019 года, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума выросла в годовом измерении на 0,5 млн человек и составила 20,9 млн человек.

Исходя из этих показателей, лидер страны призвал сделать рост экономики более динамичным и устойчивым. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, на котором присутствовали руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Он предложил всем участникам обсудить, какие дополнительные решения необходимы для повышения доходов граждан и придания более устойчивой динамики роста экономики России.

Ранее жители России назвали справедливую зарплату.