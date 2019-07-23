Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений

Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий до конца инвентаризации и разработать порядок предоставления мер поддержки в дальнейшем.

Все итоги по проведенной работы будут представлены перед президентом 1 декабря этого год. Сам мораторий введен до 31 декабря 2019 года.

В числе ответственных числится премьер страны Дмитрий Медведев, глава Минэнерго страны Александр Новак и первый зампредседа Правительства России Антон Силуанов.

Ранее стало известно, как Россия планирует избавиться от «грязной нефти».