Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий до конца инвентаризации и разработать порядок предоставления мер поддержки в дальнейшем.

Все итоги по проведенной работы будут представлены перед президентом 1 декабря этого год. Сам мораторий введен до 31 декабря 2019 года.

В числе ответственных числится премьер страны Дмитрий Медведев, глава Минэнерго страны Александр Новак и первый зампредседа Правительства России Антон Силуанов.

Ранее стало известно, как Россия планирует избавиться от «грязной нефти».