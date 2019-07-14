Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
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Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.Об этом сообщает Wall Street Journal.
Отмечается, что такие сроки связаны с тем, что компания не успеет устранить все неполадки в судне раньше намеченного срока.
Компания Boeing будет заниматься заменой программного обеспечения.
Кроме того, на сроки возобновления эксплуатации самолетов могут повлиять и структурные изменения в компании Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). Сенат США может утвердить на на роль нового главы FAA Стивена Диксона осенью этого года.
Самолеты Boeing 737 MAX были сняты с эксплуатации после нескольких авиакатастроф.
Ранее сообщалось, что глава программы по производству Boeing 737 уходит в отставку.