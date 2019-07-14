Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что такие сроки связаны с тем, что компания не успеет устранить все неполадки в судне раньше намеченного срока.

Компания Boeing будет заниматься заменой программного обеспечения.

Кроме того, на сроки возобновления эксплуатации самолетов могут повлиять и структурные изменения в компании Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). Сенат США может утвердить на на роль нового главы FAA Стивена Диксона осенью этого года.

Самолеты Boeing 737 MAX были сняты с эксплуатации после нескольких авиакатастроф.

Ранее сообщалось, что глава программы по производству Boeing 737 уходит в отставку.