Чубайс ответил анекдотом на критику Лисина из-за «неправильных олигархов»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс отреагировал на критику акционера НЛМК Владимира Лисина в шутливой форме. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

До этого Лисин осудил Чубайса за «приклеивание ярлыков «неправильных олигархов» и обвинил его в неэтичном поведении.

В ответ на критику Чубайс вспомнил анекдот, отметив, что Лисин их любит.

«Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот про то, что «умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», — передал Чубайс через своего представителя.

Он также отметил, что претензии Лисина анекдотичны. В связи с этим РСПП не воспринял их всерьез и не стал рассматривать.