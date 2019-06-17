Бабича назначили замминистра экономического развития России

Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном портале правовой информации.

До этого Бабич был российским послом и представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии с 24 августа 2018 года.

Однако недавно его освободил от должности глава страны Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил Бабича в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.

По его словам, Бабичу якобы удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения России и Белоруссии.

Позже лидер Белоруссии Александр Лукашенко надеялся, что Россия сможет разобраться с поведением Бабича.