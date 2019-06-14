Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев 2019 года

ФНС России в январе-мае обеспечила поступления в федеральный бюджет в объеме 5,1 трлн руб., что на 15,7% выше соответствующего показателя прошлого года. В консолидированный бюджет поступило 9,5 трлн руб. (+15,7%). Об этом на заседании коллегии ФНС в Санкт-Петербурге сообщил глава службы Михаил Мишустин.

Поступления налога на прибыль за 5 месяцев 2019 года в годовом выражении выросли на 28,9%, до 2,2 трлн руб., НДС – на 13,1%, до 1,6 трлн руб., НДФЛ – на 9,9%, до 1,5 трлн руб., а страховых взносов – на 10,2%, до 2,7 трлн руб. Мишустин отметил, что темпы роста поступлений НДФЛ и страховых взносов выше, чем динамика роста зарплаты.

«Совместно с правоохранительными органами, Центральным Банком и Росфинмониторингом ФНС России продолжает работу по «очистке» налоговой среды от так называемых «фирм-однодневок». Количество компаний с такими признаками составляет всего 4% (или 156 тысяч) от числа компаний, зарегистрированных в ЕГРЮЛ», — уточнили в ФНС.

По словам главы службы, в I квартале число выездных проверок сократилось на 36%, а поступления по ним выросли на 10% до 48 млрд руб. Число досудебного рассмотрения жалоб в ходе выездных проверок снизилось на 42%, на 23% меньше дел рассмотрено в судах по результатам выездных налоговых проверок. Показатель DTI (debt to income) – отношение долга к доходам, — составил 7,4%. «Это лучшее значение за последние пять лет администрирования долга», — указал глава ФНС.

Кроме того, на налоговый мониторинг перешли 48 крупнейших компаний.

«Кроме того, до конца года ФНС России запустит Реестр рисков – комплексную систему, которая позволит создать модели оценки, а также отраслевые карты для своевременного информирования налогоплательщиков о возможных рисках. Таким образом, мы всё больше смещаем акцент в сторону превентивного налогового контроля. Рассчитываем, что это повысит уровень доверия налогоплательщиков к налоговым органам», — отметил Мишустин.