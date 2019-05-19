Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации «Приватбанка», поскольку вывод Нацбанка Украины о нехватке капитала в банке не был подтвержден другой экспертизой, а сам регулятор неоправданно торопил национализацию. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Кроме того, суд согласился с доводами адвокатов украинского олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежал «Приватбанк», о том, что на экс-акционеров банка оказывалось политическое давление, которое вынудило их в письме кабмину попросить национализировать банк. Также суд признал, что национализация по своей сути была конфискацией акций у частного лица.

Отмечается, что украинский регулятор категорически не согласен с доводами суда.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации «Приватбанка».