Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Дворковича, он надеется, что «как можно меньше людей будет сидеть в тюрьмах».

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Также Дворкович сказал, что «не корректно» спрашивать у него про Абызова, потому что дело ведет следствие.

Ранее суд решил судьбу Абызова.

В суде за бывшего министра вступились сразу четыре человека: председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и Дворкович. А также заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и бывший советник российского президента Владимира Путина Александр Волошин.