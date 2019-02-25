«Газпром» уволил Медведева

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«Газпром» освободил Александра Медведева от должности заместителя председателя правления «Газпрома». Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

В холдинге пояснили, что он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит»

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Валерий Голубев также освобожден от должности заместителя председателя правления холдинга. Отмечается, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева за многолетнюю плодотворную работу.

Кроме того, Всеволод Черепанов освобожден от должности начальника департамента 307, он продолжит работу на другой должности в группе «Газпром».

Ранее сообщалось, что президентом и гендиректором «Зенита» назначен Александр Медведев.