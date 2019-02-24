Голикова рассказала, как Путин уладил ее разногласия с Силуановым

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как в преддверии послания Федеральному собранию президент Владимир Путин уладил разногласия между ней и первым вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» Голикова сообщила, что Путин узнгал, что между ней и Силуановым есть какие-то расхождения, он сказал им, явиться в Кремль и докладывать при нем.

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«В конечном итоге мы долго очень там совещались, и было выработано решение, которое вошло в послание. Конечно, мы нашли с Антоном Германовичем консенсус в присутствии президента и извинились, что мы такие несговорчивые в его отсутствие», — сказала она.

Он добавила, что «все отраслевики» спорят с Министерством финансов.

Ранее Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии «в столбик».