Более 140 заявок подано на участие в Акселерационной программе Build UP

В Технопарке «Сколково» состоялась конференция Build UP Open Day с участием российских стартапов, лидеров девелоперских, строительных компаний, в которой приняли участие Сергей Калинин, президент ПАО «Галс-Девелопмент», Алена Дерябина, генеральный директор АО «Дон-Строй Инвест», Олег Мороз, президент ЗАО «Фодд», Олег Дубнов, вице-президент Фонд «Сколково», Дмитрий Калаев, директор ООО «Акселератор ФРИИ».

На мероприятии были представлены первые итоги программы Build UP – первого масштабного проекта на российском строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий, стартовавшего 19 декабря 2018 года.

Реклама

«Первые итоги проекта Build UP позволяют говорить о высоком интересе к нашей деятельности со стороны ведущих российских разработчиков новых технологий и наших зарубежных коллег», — отметил президент ПАО «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин.

«Хочу отметить, что почти половина поданных заявок на участие в акселерационной программе направлена на решение наших ключевых задач – модернизация и ускорение производства, — пояснил он. — Мы возлагаем большие надежды на качественную оценку проектов, по итогам которой мы сможем пилотно внедрить наиболее прогрессивные идеи, имеющие практический смысл, ощутимый и измеряемый эффект в масштабе крупных объектов недвижимости».

К настоящему моменту на участие в Акселерационной программе подано более 140 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара, Перми, Челябинска и т.д.

Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва и Санкт-Петербург, совокупная доля стартапов из других городов России составила 50%, около 10% проектов поступило от международных компаний из Эстонии, Белоруссии, Индии, Турции.

Наиболее популярным направлением стали инновации в области строительства – 40% поданных заявок, 28% стартапов сфокусированы на высокотехнологичных проектах и инженерных технологиях, реализовать проект по улучшению качества жизни готовы 21% участников, доля новых бизнес-идей в сфере продаж и маркетинга составляет 11%.