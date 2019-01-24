Тимошенко встретилась в Давосе с комиссаром Евросоюза

<img src="//img.gazeta.ru/files3/835/12069835/RIAN_5686968.HR-pic905-895x505-79110.jpg">

Экс-премьер Украины, кандидат в президенты от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко провела встречу с комиссаром ЕС по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отмечается, встреча состоялась в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе 24 января.

Реклама

Сообщается, что стороны обсудили вопросы политики соседства и расширения сотрудничества, а также обменялись мнениями по поводу отношений Украины и ЕС и социально-экономической ситуации в стране.

Ранее Пауло Коэльо объяснил свое появление в предвыборном выступлении Тимошенко.