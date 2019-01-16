Кудрин: Счетная палата не видела окончательных версий нацпроектов

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в настоящее время окончательных версий нацпроектов нет. Об этом он сказал в рамках Гайдаровского форума в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Кудрина, принятые недавно указы создают «совершенно новую рамку» для выполнения указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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«Окончательных версий нацпроектов мы еще не видели. <…> Все время какие-то цифры и показатели пляшут», — сказал Кудрин.

Он добавил, нацпроекты не обеспечивают полного достижения целей указа.

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь назвал нацпроекты инструментариями для достижения национальных целей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нацпроекты науки и здравоохранения не обособлены друг от друга.