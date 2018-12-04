Всемирный банк оценил реалистичность майского указа Путина

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Всемирный банк посчитал, что цель майского указа президента России Владимира Путина по двукратному снижению бедности россиян к 2024 году «вполне достижима». Доклад Всемирного банка по экономике России имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Составители доклада посчитали, что данное распоряжение может быть выполнено при низких темпах роста экономики. Однако, отмечается в докладе, для этого необходимо изменение системы социальной поддержки.

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«Согласно нашим оценкам, среднегодовые темпы экономического роста в размере 1,5% обеспечат снижение уровня бедности к 2024 году с 13,2% только до 10,7%», — говорится в докладе.

При этом в докладе подчеркивается, что даже невысокий рост экономики может быть нивелирован дополнительным перераспределением средств на социальную помощь и трансфертами. В институте развития добавили, что в данный момент только 20% бюджетных средств социальной поддержки доходят до тех, кто действительно нуждается в помощи.

Ранее Путин потребовал конкретных результатов майских указов.