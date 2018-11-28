Набиуллина рассказала, как ЦБ принимает решение по ключевой ставке
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, сообщила, что во время принятия решения по ключевой ставке регулятор опирается на несколько принципов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Она отметила, что в первую очередь Центробанк опирается на трехлетний прогноз.
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«И трехлетний прогноз имеет важное значение для того, чтобы не запаздывать в реакции денежно-кредитной политики. Потому что все меры денежно-кредитной политики действуют с определенным лагом», — заявила Набиуллина.
Во вторую очередь, по словам главы ЦБ, учитываются устойчивые тенденции.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов оценил зависимость курса рубля от цен на нефть.